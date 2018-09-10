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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان:

رخ دادن حادثه به چاه انداختن کودک در اصفهان صحت ندارد

رخ دادن حادثه به چاه انداختن کودک در اصفهان صحت ندارد

اصفهان - رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی در ارتباط با به چاه انداختن یک کودک توسط پسر عمویش، وقوع این حادثه را در اصفهان رد کرد.

سرهنگ جواد درستکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به انتشار فیلم و خبری در فضای مجازی مبنی بر در چاه انداختن کودکی توسط پسرعمویش اظهار داشت: هیچ نوع اطلاع رسانی در این ارتباط به پلیس اصفهان انجام نشده است.

وی افزود: بررسی‌های لازم در این ارتباط انجام شده است و برخلاف ادعای مطرح شده این فیلم مربوط به اصفهان نیست.

گفتنی است از روز گذشته فیلمی از دوربین‌های مدار بسته در فضای مجازی منتشر شده است که پسربچه‌ای کودک دختر را از سر وارد چاه کرده و درب چاه را می‌بندد که البته حال دختر بچه مساعد اعلام شده است.

کد مطلب 4399598

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