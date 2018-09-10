رخ دادن حادثه به چاه انداختن کودک در اصفهان صحت ندارد

سرهنگ جواد درستکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به انتشار فیلم و خبری در فضای مجازی مبنی بر در چاه انداختن کودکی توسط پسرعمویش اظهار داشت: هیچ نوع اطلاع رسانی در این ارتباط به پلیس اصفهان انجام نشده است.

وی افزود: بررسی‌های لازم در این ارتباط انجام شده است و برخلاف ادعای مطرح شده این فیلم مربوط به اصفهان نیست.

گفتنی است از روز گذشته فیلمی از دوربین‌های مدار بسته در فضای مجازی منتشر شده است که پسربچه‌ای کودک دختر را از سر وارد چاه کرده و درب چاه را می‌بندد که البته حال دختر بچه مساعد اعلام شده است.