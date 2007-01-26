بررسی اوضاع افغانستان و کوزوو در نشست ناتو در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نشست امروز بنا به ابتکار آمریکا برگزار می شود که یک نشست مشورتی درباره پرونده های جنجال برانگیز افغانستان و کوزوو به شمار می رود.

براساس این گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش است تا برای جلب کمک بیشتر اعضای ناتو در زمینه نظامی و توسعه افغانستان، بر وزیران امور خارجه کشورهای عضو فشار وارد کند.رایس از کمک 6/10 میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی و تقویت امنیت در افغانستان خبر داده است.

"یاپ دی هوپ شفر" دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) پس از رسیدن به ساختمان محل اقامت وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در گفتگویی اعلام کرد که جامعه بین المللی باید هم کمک های ضروری نظامی و غیر نظامی را برای دستیابی به اهداف در افغانستان ارائه کند.

آمریکا در صدد است تا بخشی از کمکهای مالی خود را برای تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان هزینه کند.

منابع اطلاعاتی انتظار دارند که شورشیان طالبان در چند هفته آتی دست به عملیاتهای عمده برای بر هم زدن اوضاع افغانستان بزنند.

ناتو در صدد افزایش مبارزه خود با عوامل بر هم زننده ثبات در افغانستان است ،اما "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان که در نشست امروز شرکت کرده ؛ بر این باور است که فرایند ثبات بخشی به افغانستان صرفاً نمی تواند با استفاده از حضور نظامی فراهم شود.

خبر دیگر اینکه کاندولیزا رایس در نشست امروز قرار است استراتژی جدی آمریکا را در افغانستان اعلام کند.