کارشناسان بهزیستی از ۶۰ فقره خودکشی در قزوین جلوگیری کردند

علیرضا وارثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شرایط کنونی با مشکلاتی ناشی از آسیب های اجتماعی روبرو هستیم که در این راستا برخی آسیب ها مانند طلاق، اعتیاد، سالمند آزاری و خودکشی در صدر این مشکلات قرار دارد.

وی افزود: متاسفانه با معضل خودکشی در میان گروه سنی جوان هم روبرو هستیم که باید ضمن آسیب شناسی و ریشه یابی برای کاهش آن تدبیر کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: آمارها نشان می دهد آسیب اجتماعی از نوع خودکشی بیشتر در میان گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال دیده می شود زیرا این سن شروع بحران نوجوانی، بلوغ و هویت محسوب می شود و افراد در برخورد با چالش های مختلف و در بدو ورود به جامعه دچار بحران روحی می شوند که گاهی خودکشی را راه حل نهایی برای مشکلات خود می دانند.

وارثی بیان کرد: اختلالات روانی، مشکلات خانوادگی از جمله دلایل مهم دیگر برای اقدام به خودکشی در افراد تلقی می شود.

وی یادآورشد: مرجع رسمی اعلام آمار خودکشی‌های منجر به فوت سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی است و در اعلام این آمار نباید اطلاع رسانی موازی صورت گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: از آنجا که در اکثر موارد ممکن است اقدام به خودکشی به مرکز اورژانس اجتماعی گزارش داده نشود و مردم فقط به آتش نشانی و پلیس اطلاع ‌دهند لذا تفاهم نامه مشترکی بین دانشگاه علوم پزشکی، مرکز فوریت‌های اورژانس، پلیس، آتش نشانی و مرکز اورژانس اجتماعی منعقد شده تا در صورتی که هر شهروندی اقدام به خودکشی را به یکی از این مراکز اعلام کرد نهادهای دیگر ملزم شوند مراتب را به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز اطلاع دهند تا بهزیستی در جریان قرار گیرد.

وی مراقبت خانواده ها بر رفتار کودکان، تربیت دینی، نظارت بر نحوه انتخاب دوست و رفت و آمدهای جوانان را در کنترل مشکلات رفتاری جوانان موثر دانست.

وارثی یادآور شد: برگزاری دوره آموزشی مداخلات تخصصیدر بحران خودکشی ویژه همکاران اورژانس اجتماعی با هدف ارتقاء توان علمی افراد برای مواجهه با موقعیت های بحرانی بویژه مداخله در خودکشی از برنامه های پیشگیرانه بهزیستی استان است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین از شهروندان خواست در صورت داشتن تمایلات و افکار خودکشی و یا مواجهه با فردی که چنین افکاری را دارند در اسرع وقت موضوع را با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در میان بگذارند تا اقدامات مشاوره ای و مداخله ای لازم برای این افراد صورت گیرد.