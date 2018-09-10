انتظار کره شمالی از روسیه برای کمک در کاهش تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «والنتینو ماتوینکو» رئیس شورای روسیه اظهار داشت که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی انتظار دارد که روسیه به کاهش تحریم ها علیه پیونگ یانگ کمک کند.

ماتوینکو که اخیرا دیداری از کره شمالی داشته است، گفت: کیم جونگ اون بسیار انتظار دارد که روسیه با توجه به اقدامات توافق شده در مذاکرات سنگاپور، تلاش کند تا تحریم ها علیه کره شمالی کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به تعلیق فعالیت های موشکی کره شمالی و تخریب یک سایت هسته ای در این کشور افزود: این اقدامات، اقدامات بسیار جدی بود که با هدف خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره انجام گرفت.

ماتوینکو تاکید کرد که کیم جونگ اون مصمم است تا در مسیر گفتگو با کره جنوبی و اتحاد بیشتر حرکت کند و گفت: من می ببینم که اظهارات کیم جونگ اون یک بیانیه ساده نیست بلکه یک آرزوی واقعی است. او برای این امر بسیار تلاش کرده است.