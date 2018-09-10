مسکو اطلاعاتی درباره مظنونین پرونده ادعائی «سکریپال» در دست ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که کرملین هیچ اطلاعاتی از مظنونین پرونده ادعائی «سکریپال» در دست ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: مسکو هیچ اطلاعاتی درباره دو فرد بازداشت شده مظنون به ارتکاب حمله ادعائی لندن در موضوع سکریپال (جاسوس روس‌تبار و دخترش) ندارد.

وی در ادامه افزود: موضوع توسط نهادهای مرتبط تحت بررسی قرار دارد. اگر هم اطلاعاتی در این خصوص وجود داشته باشد، در اختیار نهادهای مرتبط است.

پسکوف در ادامه افزود: اگر لندن بر اساس توافق کمک های حقوقی میان دو کشور به همکاری با مسکو مبادرت می ورزید، تحقیق و تفحص پیرامون این پرونده با سهولت بیشتری به انجام می رسید.

انگلیس چندی است ادعا کرده است که ترور سرگئی سکریپال جاسوس روس‌تبار و دخترش توسط دو مامور اطلاعاتی روسیه و با تایید مقامات بلندپایه کرملین صورت گرفته است.

روسیه اتهام دست داشتن در این حمله را رد کرده است.

در همین رابطه، لندن خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با پرونده ترور سکریپال شده بود.