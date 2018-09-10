به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، جلیل قلمقاش، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم‌زمین، از اجرای طرح پایش آتشفشان دماوند و تهیه نقشه یک‌بیست‌وپنج هزارم این منطقه خبر داد و گفت: این طرح از چند سال پیش در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور آغاز شده؛ ولی با توجه به موقعیت خاص آتشفشان دماوند و امکان فعالیت در چند ماه از سال و همچنین ارتفاع بلند دماوند و دسترسی مشکل به قله، مطالعات بسیار سخت و با سرعت پایین پیش می‌رود.

وی با بیان این‌که تا پایان شهریور ماه امسال آخرین مرحله از برداشت‌های زمین‌شناسی جهت تهیه نقشه آتشفشان دماوند به پایان خواهد رسید، خاطرنشان کرد: همیشه در علم زمین‌شناسی: "گذشته، کلید حل مسائل آینده است" که بر همین اساس برای پیش‌بینی رفتار آتشفشان دماوند در آینده بایستی تاریخچه تشکیل آن را به دقت مطالعه کنیم و نقشه زمین‌شناسی منطقه را در اختیار داشته باشیم.

قلمقاش، با تاکید بر این‌که برای پیش‌بینی رفتار آتشفشان دماوند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حال تهیه نقشه زمین‌شناسی یک بیست و پنج هزارم آتشفشان دماوند است، گفت: در این طرح بخش‌های مختلف این آتشفشان از نزدیک مطالعه و نمونه‌برداری می‌شود تا با انجام مطالعات آزمایشگاهی و سن‌سنجی و تعیین دقیق رفتار آن در گذشته نسبت به پیش‌بینی فعالیت آن در آینده اقدام کنیم.

این کارشناس ارشد زمین‌شناسی، در رابطه با شایعاتی مبنی بر فعال شدن آتشفشان دماوند و سیلابی شدن مناطق اطراف آن که چندی پیش افکار عمومی جامعه را درگیر کرد، خاطر نشان کرد: دماوند دارای یخچال‌های همیشگی در ارتفاع بالای ۴۰۰۰ متر است که حجم آنها در زمستان با بارش برف بیشتر شده و در طول تابستان به دلیل گرمای هوا بخش زیادی از یخچال‌ها ذوب می‌شوند.

قلمقاش ادامه داد: امسال به دلیل گرمای بی‌سابقه در مرداد ماه حجم قابل‌توجهی از یخچال‌های طبیعی دماوند ذوب شد و همین امر باعث شد که برخی از اهالی منطقه و کارشناسان، فعال و گرم شدن آتشفشان دماوند را دلیل ذوب یخچال‌های دائمی فرض کنند.

دانشیار پژوهشکده علوم زمین با بیان این‌که هیچ داده مستندی در رابطه حرکت ماگما در اعماق دماوند و گرما شدن مخروط آتشفشانی ارائه نشده، تصریح کرد: پس از ارسال این خبر ضمن بررسی داده‌های سازمان هواشناسی مشاهده شد که منطقه دماوند در تابستان امسال تقریبا ۵۰ الی ۶۰ روز دمای بالاتر از میانگین بیشینه و کمینه سال‌های گذشته را داشته و تدوام روزهای گرم تابستان جاری باعث ذوب یخچال‌های دماوند شده است‌.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به مذاکرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با سازمان هواشناسی استان مازندران افزود: بر اساس داده‌های موجود استان مازندران و منطقه دماوند سه‌ونیم درجه سانتیگراد به طور متوسط از سال‌های قبل گرم‌تر بوده و این بالا رفتن دمای هوا در طول تابستان، و ذوب یخچال‌های دائمی آتشفشان دماوند باعث بروز سیل در برخی مناطق اطراف شده است.

قلمقاش تاکید کرد: امسال دمای قله دماوند به بالای ۷ درجه سانتیگراد رسید که این دما تاکنون برای این منطقه سابقه نداشته و با توجه به گرم شدن کلی دما در بیشتر مناطق کشور و ذوب یخچال‌های طبیعی این قله شاهد سیلابی شدن مناطق اطراف آتشفشان دماوند بودیم.

وی ضمن اشاره به اظهارات دیگر کارشناسان و کوهنوردان مبنی بر آب شدن یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات توچال و دنا، تصریح کرد: این ارتفاعات آتشفشانی نیستند ولی با این وجود ذوب یخچال‌های طبیعی در این مناطق نیز به دلیل گرم شدن کلی هوا مشاهده و ثبت شده است.

این کارشناس ارشد زمین‌شناسی با بیان این‌که برای فعال شدن آتشفشان دماوند چندین پارامتر را باید مورد بررسی و توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: مواردی از جمله تغییرات سطح زمین، افزایش دمای آب چشمه‌ها، افزایش خروج گاز از دهانه آتشفشان و رخداد زمین‌لرزه مرتبط با آن به کارشناسان فعال شدن آتشفشان را هشدار می‌دهد که خوشبختانه تاکنون هیچکدام از این عوامل در آتشفشان دماوند مشاهده و ثبت نشده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین خاطرنشان کرد: همه اطلاعات موجود درباره آتشفشان دماوند به کارشناسان نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ خطری وجود ندارد و وضعیت این آتشفشان بر اساس مطالعات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همانند سال‌های گذشته است.