به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداء کلاه ایمنی به موتورسواران قمیک از توابع بخش مرکزی تاکستان روز دوشنبه با حضور بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، بازیار بخشدار مرکزی تاکستان، حجت الاسلام کریمی معاون دادستان استان قزوین، سعید رحمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تاکستان، سرهنگ زینی وند رئیس پلیس راهور روستایی استان، سروان شوریابی جانشین پلیس راه قزوین، همدان و اعضای شورای شهر و دهیار و همچنین اهالی روستای قمیک برگزار شد.

جعفری در مراسم اهداء کلاه ایمنی به تعدادی از موتورسوران روستای قمیک اظهار داشت: متاسفانه بی توجهی در استفاده از کلاه ایمنی موجب شده مرگ و میر ناشی از سوانح برای موتورسواران افزایش یابد.

جعفری بیان کرد: لازمه موتورسواری ایمن استفاده از کلاه ایمنی است تا بتوان از میزان حوادث احتمالی آن کمک کرد و خسارات جانی را به حداقل رساند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یادآورشد: در کنار اهدای کلاه ایمنی برای تامین سلامت موتورسواران باید در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه شدن این باور بویژه در بین قشر جوان هم تلاش بیشتری شود.

وی اضافه کرد: هدف از اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران ترویج استفاده از کلاه ایمنی و فرهنگ صحیح موتورسواری است و اگر این موضوع را در جامعه نهادینه کنیم بسیاری از خسارات جانی کاهش خواهد یافت.