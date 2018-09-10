افزایش ۶۱۳ درصدی سرمایه شرکت بازآفرینی شهری در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری در نشست مجمع عمومی این شرکت سال ۹۶ را تشریح کرد و گفت: یکی از اتفاقات سال گذشته، افزایش سرمایه شرکت از حدود ۱۶۳ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که در این رابطه اعضای مجمع، به ویژه همکاران در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه همکاری قابل توجهی کردند.

عشایری با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با ریاست روحانی، ۱۱ بهمن سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی هم سی ام اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیات دولت رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در پنجمین جلسه آسیب‌های اجتماعی و تاکید ایشان به ضرورت فعال سازی ستاد بازآفرینی پایدار شهری، اظهارداشت: مقام معظم رهبری تاکید کردند "در مورد حاشیه‌نشینی که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت دارد، یک ستادی در قانون پیش‌بینی شده که ستاد خوب و کاملی است، اما باید فعال‌تر شود"

عشایری درباره توسعه امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله ای گفت: سال گذشته در حوزه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، اداری، پارک و فضای سبز، مدیریت بحران و آتش نشانی با هدف توسعه امکانات و خدمات روبنایی ۱۵۰ پروژه با ۲۴۱ هزار مترمربع و با رقم ۱۴۴۰ میلیارد ریال اجرا شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با پروژه های ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای در محلات هدف بازآفرینی شهری، توضیح داد: سال گذشته ۱۱۹ پروژه در بخش های بهسازی و آسفالت معابر با متراژ ۶۰۱ هزار متر مربع و بهسازی مسیل و حاشیه رودخانه، پل عابر پیاده، بهسازی و اصلاح شبکه آب و فاضلاب و اصلاح شبکه روشنایی با متراژ ۲۱۴.۲ کیلومتر - شبکه و مبلغ ۷۳۲ میلیارد ریال با هدف ارتقای زیرساخت های محلات هدف بازآفرینی شهری اجرا شد.

وی با بیان اینکه در حوزه ارتقای فضاهای شهری، محله‌ای و توسعه قلمرو، توجه جدی به خواست و نیازهای ساکنان محلات هدف شد، گفت: در سال گذشته، ۲۴ پروژه با وسعتی بیش از ۸۵۶ هکتار در حوزه ارتقای فضاهای شهری، محله‌ای و توسعه قلمرو محلات هدف شهری، انجام شد.

شایری گفت: از مجموع ۶۶ هزار هکتار جامعه هدف، ۳۳ هزار هکتار، مورد مطالعه قرار گرفت و برنامه بازآفرینی برای آن تهیه شد. سال گذشته در حوزه تهیه طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی با مقیاس شهری و محله‌ای، ۲۰ پروژه با وسعت ۳۴ هزار هکتار تهیه شد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزود: بر اساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده و محلات هدف ساخته می شود و تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران تعریف شده است که تا پایان شهریور در اختیار توسعه گران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در اراضی شهرداری ها هم ۹ هزار واحد مسکونی ساخته می شود، گفت: بیشترین مشارکت در ساخت و سازها توسط مردم شکل گرفته به طوری که بخش اعظمی از ۶۰ هزار واحد مسکونی که تاکنون ساخته شده، با مشارکت مردم بوده است.