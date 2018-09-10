بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی مراغه با ۵۶ تخت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه بخش ان آی سی یو و اطفال بیمارستان شهید بهشتی مراغه با ۵۶ تخت به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم که خدابخش استاندار آذربایجان شرقی و پورمحمدی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز حضور داشتند، وزیر بهداشت ضمن بازدید از بخش ها دستورات لازم را برای تسریع در حل مشکلات این مرکز صادر کرد.

همچنین امروز طرح های دیگری نیز شامل اورژانس بیمارستان امیرالمونین (ع)، توسعه بلوک های زایمانی، بخش آنژیوگرافی و اتاق های عمل قلب، مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال، مرکز جامع سلامت خداجو و نیز فاز اول مرکز آموزشی درمانی سینا افتتاح شد.

برای اجرای این طرح ها در مجموع ۹۴۵ میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری از آن بیش از ۱۵۳ تخت بیمارستانی به ظرفیت بخش درمان شهرستان افزوده خواهد شد.

اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) نیز با ظرفیت ۲۰ تخت و ۲۸ میلیارد ریال و نیز بخش آنژیوگرافی با ظرفیت ۲۰ تخت و پنج اتاق عمل جراحی قلب با ۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

بلوک زایمانی با ظرفیت هشت تخت و بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) و اطفال با ظرفیت ۴۸ کات و در مجموع با ۴۲ میلیارد ریال در این سفر وزیر بهداشت به مراغه افتتاح شد.