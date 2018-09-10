سید محمد بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تصاویر و نمادهایی که در لوازم تحریر خارجی به کار گرفته‌شده در عموم موارد آثار ضد تربیتی دارد، ابراز داشت: این تصاویر خشونت را ترویج کرده و در حقیقت بی‌تفاوتی را نسبت به برخی از ارزش‌ها در بین دانش آموزان تقویت می‌کند.

وی افزود: استفاده از لوازم خارجی در برخی موارد آثار ضد اخلاقی را در بین دانش آموزان بر جای می‌گذارد به همین دلیل طی بخش‌نامه‌ای به تمام مدارس از آن‌ها درخواست کردیم که باراهنمایی مناسب به اولیا دانش آموزان آن‌ها در راستای خریدهای مناسب سوق دهند.

ضرورت جلوگیری از فروش لوازم تحریر خارجی در مدارس

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه در بوفه‌های مدارس به هیچ عنوان نباید لوازم تحریر خارجی فروخته شود، ابراز داشت: لوازم تحریر و اقلام مصرفی دانش آموزان باید از اقلام تولید داخل و ایرانی باشد و امیدواریم این موراد به تدریج در بین خانواده‌ها نهادینه شود.

بطحایی در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش‌هایی که تا به امروز به وزارت‌خانه ارسال‌شده حاکی از استقبال اولیا دانش آموزان از موضوع حمایت از تولید داخل بوده است، افزود: این مشکل ناخواسته‌ای که در حوزه اقتصادی برای کشور پیش‌آمده است یک آثار بسیار مثبتی را برای آموزش‌وپرورش حداقل در این زمینه خواهد داشت که لوازم مصرفی دانش آموزان ایرانی و با نمادها و شکل‌های بسیار مثبت تربیتی باشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد رتبه‌بندی معلمان را به دولت فرستادیم که به‌زودی این طرح در کمیسیون موردبررسی قرار خواهد گرفت و سپس در مجلس مورد تایید قرار می‌گیرد.