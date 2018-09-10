اطلاعیه گروه «آران» دربار فراخوان استعدادیابی اپرای «عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر عروسکی «آران» در پی انتشار فراخوان استعدادیابی و استقبال پر شور خوانندگان درباره اعلام نتایج پذیرفته شدگان برای حضور در اپرای عروسکی «عشق» اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر کرد:

«ضمن تشکر از عزیزان هنرمندی که فایل‌های صوتی خود را برای حضور در «اپرای عروسکی عشق » براساس داستان شیخ صنعان و دختر ترسا ارسال کرده اند، به آگاهی می رساند که از میان ده‌ها خواننده مستعد و ارزشمند کسانی انتخاب شده اند که صدای شان مناسب نقش‌های اپرا بوده اند و کنار گذاشتن تعداد زیادی از این هنرمندان صرفا بدلیل عدم تناسب صدایشان با نقشها بوده و لذا از نظر کارگردان و آهنگساز اپرا کسی مردود نشده و فایل های صوتی آنها برای استفاده در سایر آثار موجود و قابل استفاده خواهند بود.

طبعا آقای شورا کریمی، آهنگساز «اپرای عشق» با افراد انتخاب شده مستقیما تماس گرفته و پس از اتمام ضبط موسیقی و کلام، اسامی آنها در رسانه‌ها و پس از آن در بروشور اثر منعکس خواهد شد.

روابط عمومی گروه تئاتر عروسکی «آران» ضمن تشکر ازاستقبال شورانگیز خوانندگان پرشماری که دعوت ما را پذیرفته اند از سایر هنرمندان تقاضا می کند که از ارسال فایل صوتی خودداری فرمایند.

اپرای «عشق» آخرین اثری است که بهروز غریب پور در راستای بازشناسی بزرگان و قلل اندیشه و ادبیات ایران‌زمین نوشته و همچون آثار پیشین، موسیقی آن بر اساس دستگاه‌ها و ردیف های آوازی ایرانی برای تحقق هدف غائی وی و خلق اپرای ملی است و جای خوشوقتی است که هم مخاطبان از این حرکت فرهنگی استقبال کرده و هم هنرمندان عرصه‌ی موسیقی به اپرای ملی روی آورده اند.»