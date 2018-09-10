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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

در سایه سکوت چند ماهه پنتاگون؛

پهپاد پیشرفته «آرکیو ۴ گلوبال هاوک» آمریکا در اسپانیا سقوط کرد

پهپاد پیشرفته «آرکیو ۴ گلوبال هاوک» آمریکا در اسپانیا سقوط کرد

نیروی هوائی آمریکا پس از چند ماه سکوت تأیید کرد که پهپاد پیشرفته «آرکیو ۴ گلوبال هاوک» این کشور در اسپانیا سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «اِیرفُرس تایمز»، نیروی هوائی آمریکا سقوط یک فروند پهپاد «آر کیو -۴ گلوبال هاوک» این کشور به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار را چند ماه است مخفی نگه داشته و رسانه ای نکرده است.

بر اساس اعلام سرگرد «کن سکالز» (Ken Scholz) سخنگوی نیروی هوائی آمریکا، این پهپاد پیشرفته در ماه ژوئن سال جاری میلادی در ساحل خلیج «کادیز» (Cadiz) در نزدیکی «روتا» (Rota) واقع در اسپانیا در ۲۶ ژوئن (پنجم تیر) سرنگون شد و لاشه آن بلافاصله توسط پرسنل نیروی هوائی و دریائی پیدا شد.

سخنگوی نیروی هوائی آمریکا به دلایل اختفای این حادثه و نیز علت سقوط این پهپاد اشاره ای نکرده است.

کد مطلب 4399637

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