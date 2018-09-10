کشف محموله سوخت قاچاق توسط دریابانان آبادان

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، مأموران ناوگروه پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته موفق شدند یک فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را متوقف کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان در پایان با اشاره به دستگیری چهار متهم در این پرونده گفت: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.