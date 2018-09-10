تداوم هوای شرجی تا پایان هفته در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز سه شنبه به ویژه در نوار ساحلی و شرقی و از چهارشنبه در سایر شهرهای استان تا پایان هفته افزایش شرجی خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین امروز برای ساعاتی افزایش سرعت وزش باد و احتمال برخاستن گرد و غبار محلی در بخش جنوبی و بعضا مرکزی استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: فردا صبح نیز در نوار غربی و احتمالا مرکزی شاهد کاهش دید افقی ناشی از دود خواهیم بود.

سبزه زاری خبر داد: از فردا تا روز چهارشنبه افزایش دو تا سه درجه ای دما خواهیم داشت و امروز نسبت به روز گذشته یک تا دو درجه کاهش دما مورد انتظار است. همچنین در بعد از ظهر چهارشنبه نیز افزایش سرعت وزش باد در شمال غرب استان و مرکز غبار محلی برای ساعاتی در این مناطق خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعته گذشته شهرهای آبادان و امیدیه با دمای ۴۸ درجه سانتیگراد و همچنین ایذه با ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان گفت: طی همین مدت حداقل دمای شهر اهواز ۳۳ و حداکثر ۴۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.