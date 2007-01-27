خروج نظامیان آمریکایی راهکار امنیت عراق است / باید از همسایگان عراق برای حل مشکل یاری طلبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اینترنتی واشنگتن پریزم درگزارشی تحت عنوان "تحت الشعاع قرار گرفتن راهبرد نظامی آمریکا توسط جنگهای غیرمنظم داخلی درعراق" به نقل از "استیو بایدل" عضو ارشد سیاست دفاعی "شورای روابط خارجی" آمریکا، می نویسد : "عراق مدتهای مدیدی است که به روشنی درگیر جنگ داخلی است. (بنابراین) چالش واقعی پیش روی آمریکا این نیست که چگونه از وقوع یک جنگ داخلی پیشگیری کند، بلکه این است که به آن خاتمه دهد. مفهوم این گفته این است که آمریکا نیاز دارد که سمت و سوی راهبرد خود مبنی بر درهم شکستن شبه نظامیان داخل عراق را تغییر دهد، و به جای آن درگیریهای بین قبایل و فرق را، متوقف سازد."

این نشریه در ادامه می نویسد : گرچه رئیس جمهور بوش به چنین مقوله ای اعتراف نمی کند، اما پژوهشگران آمریکایی به شکلی روز افزون وضعیت عراق را جنگ داخلی می نامند. به همین سبب، از هنگام انتشار گزارش گروه تحقیق عراق، فشارها بر کاخ سفید افزایش یافته است.



"جیمز فیرون" استاد علوم سیاسی "دانشگاه استنفورد"می گوید: "به نظر من درنظر گرفتن گزینۀ خروج نیروهای نظامی آمریکا ازعراق، طرح بدی نیست. مهم این است که آیا بوش می خواهد درهنگامی که دولتش در پی شیوه ای جایگزین است، در شکل یا درون مایۀ راهبرد آمریکا تغییری بدهد یا نه. اما به هر حال اصل کلیدی، تخلیۀ قوای نظامی ازعراق می باشد."

واشنگتن پریزم در ادامه به نقل از "بروس رایدل" عضو ارشد "مؤسسۀ بروکینگز" و مدیر ارشد سابق "شورای امنیت ملی در امورخاورمیانه و آسیای جنوبی" نیز، آورده است : "تصمیم بوش هر چه که باشد، ماندن درعراق از دید مردم آمریکا غیر قابل پذیرش است. چرا که نتیجۀ جنگ داخلی عراق بی ثباتی شدید درکل منطقه خواهد بود، که دربدترین حالت جنگی درخاورمیانه است که همسایگان عراق را نیز درگیر می کند و این مهمترین چیزی است که باید از آن اجتناب کرد."



در این گزارش آمده است : از زمان شروع جنگ عراق، تبادل آتش سراسر این کشور را به میدان مرگی تبدیل کرده که مدام نظامیان آمریکایی و غیر نظامیان عراقی را به کام خود می کشد. چرا که کشور صحنۀ جنگهای چریکی، آدم ربایی و کشتارهای "پاکسازی فرقه ای" شده است. به طوری که هر ماه به طور متوسط هزاران نفر درجنگ های فرقه ای کشته می شوند.

فیرون می گوید: "عراق نه تنها درگیر جنگ داخلی است، بلکه وضعیت آن رو به وخامت می رود. به طوری که اینک می توان این وضعیت را با جنگهای داخلی دراز مدت لبنان از سال ١۹۷۵ تا ١۹۹١ (١۳۵۴ تا ١٣۷۰) مقایسه کرد.

به اعتقاد بایدل وضعیت درعراق به گونه ای است که دیگر آمریکا نمی تواند آن را ازطریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی به دست رژیم و ارتش متشکل از افراد بومی، کنترل کند. چرا که اوضاع عراق با ویتنام متفاوت است، و اینک نبرد جاری در آن کشور دیگر بین یک دولت قانونی و یک نیروی مخالف نیست. این نبرد حالا بین شبه نظامیان گوناگون است، که برای منافع و حتی تنازع بقای خود می جنگند. به همین سبب این طور نیست که کلیۀ طرفها، ارتش ملی را قبول داشته باشند. مثلا از دید سنی ها، ارتش ملی ارتشی بهتر مجهز شده و متشکل از شیعیان و کردها می باشد. (بنابراین) مادامی که آمریکا این ارتش را بیشتر مجهز کند، فاصلۀ بین دو فرقه ادامه خواهد داشت.

در ادامه گزارش این نشریه اینترنتی آورده است : از هنگامی که رژیم صدام سرنگون شده، تضمین بوش برای تقویت بیشتر دولت عراق، مخالفت های بین فرقه های مذهبی را دامن زده است. شیعیان که ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند، اینک دولت را در کنترل خود دارند. آنها از اعتماد متقابل بوش و مالکی خرسندند. اما سنی ها که ۲۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند، از هنگام سقوط صدام قدرت را از دست داده اند. در عین حال اکثریت ارتش ملی را نظامیان شیعی تشکیل می دهند که این نیز، سبب نارضایتی سنی ها شده است. چرا که آنها معتقدند که ارتش ملی، اقدامات خشونت آمیز شبه نظامیان شیعی را تحت حمایت خود دارد.

بایدل می گوید: "برای خاتمه دادن به جنگهای فرقه ای باید تقسیم قدرتی را به گفتگو گذاشت، که در آن هیچ یک از فرق تا آن حد بر دولت کنترل نداشته باشد که بتواند دیگران را سرکوب کند. درمرحلۀ بعد، عملی کردن این گزینه نیز باید از طریق یک نیروی حافظ صلح بی طرف خارجی انجام شود. چرا که انجام چنین کاری درعراق، برای آمریکا بسیار مشکل است. چون قدرت چندانی برای ایجاد همکاری دوجانبۀ لازم برای مشارکت در قدرت، ندارد."



فیرون نیز در این باره می گوید: "در واشنگتن برخی می گویند که آمریکا باید متمایل به شیعیان شود، و سنی ها را از دولت عراق براند، اما بعضی دیگر درست به عکس این مطلب، اعتقاد دارند. این عقاید گوناگون تصمیم گیری نهایی را برای دولت بوش مشکل می کند، و در عین حال پیچیدگی اوضاع عراق را نشان می دهد."



وی همچنین معتقد است که آمریکا باید طی یک سال، گام به گام خروج نیروهای نظامی خود را از عراق عملی کند، اما درعین حال اعتقاد دارد از آنجا که آمریکا این مسئله را درعراق ایجاد کرده، اگر آن کشور را تخلیه کند به مفهوم ایجاد مشکل و رها کردن آن به حال خود می باشد. چنین امری به وجهۀ آمریکا درخارج لطمه می زند، و سبب سرشکستگی دولت بوش می شود.

او می افزاید: " آمریکا باید در حالی که نیروهای نظامی خود را از عراق خارج می کند، گفتگوهای بین المللی در مورد خاورمیانه را فعال کند و از ایران، عربستان سعودی، ترکیه و حتی سازمان ملل متحد بخواهد برای راه حلی در مورد جنگهای داخلی عراق، با یکدیگر همکاری کنند."



پیشنهاد بایدل نیز این است که آمریکا پیش از خارج ساختن نیروهای نظامی خود از عراق، به جای یک نیروی امنیتی فرقه ای، یک نهاد ملی شکل دهد که با داشتن نیروهایی که خود را به جای شیعه، سنی و یا کرد، عراقی بدانند.

وی همچنین معتقدست که آمریکا باید درکنار کمک به تشکیل ارتش ملی، از برخی همسایگان عراق بخواهد از خارج از مرزها دسته جات مختلف عراقی را کنترل نکنند.