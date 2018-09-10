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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

جسد یک مرد ۳۰ ساله در سایت زباله جنوب تهران پیدا شد

جسد یک مرد ۳۰ ساله در سایت زباله جنوب تهران پیدا شد

ری- جسد یک مرد ۳۰ ساله در سایت زباله « آرادکوه» پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جسد یک مرد در « آراد کوه» و سایت زباله جنوب تهران پیدا شد.

عضو شورای شهر تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: صاحب جنازه مردی با حدود سنی ۳۰ الی ۳۲ ساله بوده است.

حسن خلیل‌آبادی گفت: این جنازه همراه با تریلرهای حمل زباله به درون آرادکوه آمده است و کارکنان این سایت زمانی متوجه حضور جنازه شدند، که بر روی نوار نقاله قرار داده شده‌ است.

وی افزود: طبق گفته کارکنان این فرد لباس درون منزل به تن داشته و زیورآلاتی مانند گردن بند و ساعت روی جسد وی قرار داشته است.

خلیل آبادی از حضور نیروی‌های حفاظت آرادکوه بالای سر جسد خبر داد و گفت: کارهای قانونی مربوط به جسد در حال انجام است.

کد مطلب 4399651

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