به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: اجرای برنامههای مختلف در راستای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یک ضرورت است.
وی احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان فلسفه قیام عاشورای حسینی عنوان کرد و ادامه داد: باید در جامعه به خوبی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف تبیین شود.
امام جمعه بوشهر خواستار شناساندن فریضه الهی و ارائه راهکارهای لازم برای دوری از منکرها و ترویج معروفها شد و بیان کرد: ترویج فرهنگ امیدواری در جامعه از دیگر مسائلی است که باید به خوبی در دستور کار باشد.
وی به تلاشهای دشمنان برای فاصلهانداختن بین مردم و مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام است و مسئولان باید با ارائه خدمات صادقانه و اقدامات جهادی به مردم خدماتدهی کنند.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه عملکرد درست مسئولان مردم را نسبت به نظام امیدوار میکند اضافه کرد: عامل توقف بسیاری از طرحها و پروژهها عدم جدیت مسئولان است.
وی بیان کرد: ۲۵ شهریورماه امسال همایش سلامت اجتماعی و اداری در بوشهر برگزار میشود که خدمت صادقانه، جهادی و همراه با اخلاق اسلامی باید به عنوان خروجی این همایش باشد.
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