جامعه ما تنها مصرف کننده تفریح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما هیچ الگوی تفریحی نداریم و در حوزه تفریح مبدع نیستیم.

وی با بیان اینکه ما بدنبال برنامه ریزی تفریحی برای مردم نیستیم بلکه بدنبال این هستیم که با مردم برنامه ریزی تفریحی کنیم، اعلام کرد: در این حالت که همراه با مردم برنامه ریزی تفریحی کنیم، هزینه های تعاملی و اقتصادی کاهش می یابد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر سیستم شهرسازی جوابگوی نیاز تفریحی مردم نیست و آنقدر فضای شهری شلوغ شده است و ازدحام جمعیت داریم که موقعیت تفریحی نیست و باید کالبد شهری را با نگاه تفریحی طراحی کنیم.

وی با اشاره به اینکه گنجاندن تفریح در زندگی های اجتماعی و شهری مردم یکی از اهداف اساسی شهرداری است و برای ایجاد حس مشارکت مردم در این حوزه شهر داری در خانه تک تک مردم اصفهان را می کوبد، ادامه داد: امروز یکی از نشانه های انسان های سالم تفریح است و کسی که در زندگی خود تفریح ندارد را نمی توان یک فرد سالم تلقی کرد.

عیدی با بیان اینکه باید مردم یاد بگیرند که چگونه شاد و خوشحال باشند و از چه راه های می توانند تفریح کنند، تصریح کرد: کسی که تفریح نداشته باشند حتی می تواند در محیط خانواده خود نیز به یک فرد بزهکار مبدل شود.

وی با بیان اینکه جامعه ما اصلا برای فراغت سرمایه گذاری نکرده است، گفت: یکی از انواع فراغت، فراغت انفعالی زمانی رخ می دهد که به تماشای تلویزیون می پردازیم و زندگی های امروز که هشت ساعت خواب، هشت ساعت کار و هشت ساعت تماشای تلویزیون، بمب خطری است زیرا اعضای خانواده با یکدیگر تعامل ندارند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اضافه کرد: ضریب رفاه خانواده ها نسبت به ۲۰ سال گذشته بالا رفته اما ضریب خوشبختی پایین آمده است که بالا بودن جرائم و افسردگی از عوامل موثر در کاهش خوشبختی است.