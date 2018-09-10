۷۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ خبرنگار مهر، ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭاﻧﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﺎ حضور ﻭﺯﻳﺮ آموزشوپرورش ضمن بیان اینکه ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۹ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻫﺰاﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، ابراز داشت: از این تعداد بالغبر۷۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ بازسازی و ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ هستند.
ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ۱۲۰ ﻫﺰاﺭ دانشآموز و ۱۰ ﻫﺰاﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، افزود: این اﺳﺘﺎﻥ بالغبر ۶۲۲ ﺷﻬﻴﺪ دانشآموز و ۱۲۴ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻳﻦ اﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.
کسب رتبه نخست در مشارکت خیران
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ آموزشوپرورش اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪﻣﺖ آموزشوپرورش ﺩﺭ این خطه ﺑﻪ ۲۱۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، خاطرنشان ﻛﺮﺩ: اﻳﻦ ﻣﺴئله ﻣﺼﺪاﻕ ﺑﺎﺭﺯﻱ اﺯ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﻣﺪاﺭﺱ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ میرود ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺴئولان ﺑﺮاﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ راستای ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ و ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ اﺳﺖ.
دستورانی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﻴﺮاﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ، تصریح کرد: ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺭا ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﻴﺮاﻥ بین استانهای دیگر کشور ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ شاخصهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻥ سمنان ﺭﺗﺒﻪ اﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺭا ﺑﻪ ﺧﻮﺩ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩاﺩﻧﺪ، افزود: اﺳﺘﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮاﺳﺮﻱ، ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮاﺯﻥ و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺶ پیشدبستانی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ قرار دارد.
مدرسه محوری رویکرد آموزش و پرورش سمنان
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ آموزشوپرورش اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ اﺯ ﭘﻮﺷﺶ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و ابراز داشت: ﺩﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂﻪ اﻭﻝ ۹۷ ﺩﺭﺻﺪ و ﺩﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ۹۶ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ زیر ﭘﻮﺷﺶ هستند.
دستورانی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ آموزشوپرورش اﺳﺖ، تصریح ﻛﺮﺩ: ﺭﻗﺎﺑﺖﺯﺩاﻳﻲ اﻧﻔﺮاﺩﻱ و اﻳﺠﺎﺩ رقابتهای ﮔﺮﻭﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻱ ﺑﺎﻧﻮاﻥ، اﻳﺠﺎﺩ اﻣﻴﺪ و ﻧﺸﺎﻁ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رویکردهای اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ طی ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ آموزشوپرورش ﭘﻴﻚ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ و کتابهای ﺩﺭﺳﻲ اﺯ برنامههای ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻥ ﺣﺬﻑ میشود.
ﺩﺳﺘﻮﺭاﻧﻲ اﺯ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮاﺳﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ شهرستانهای اﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و اضافه کرد: اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩاﺭاﻱ ۱۶ ﻫﺰاﺭ و ۵۰۰ دانشآموز ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۱۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ و ۱۴۴ ﻣﺪﺭﺳﻪ اﺳﺖ.
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