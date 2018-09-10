رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی عصر دوشنبه در نشست خبری رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) با گرامیداشت ماه محرم اظهار داشت: بسیج برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است.

وی به تهدیداتی که از سوی شیطان بزرگ آمریکا مطرح می شود اشاره کرد و گفت: اگر غفلت کنیم دشمنان همانند گرگی که مترصد فرصت است، ضربه خود را خواهد زد.

وی درباره رزمایش اقتدار بسیج افزود: رزمایش و اقتدار بسیجیان از مدتی در کشور شروع شده و بزودی در استان مازندران نیز اجرا می شود و امیدواریم حضور مجدد بسیجیان در صحنه، نتیجه خوبی را کسب کنیم.

سردار بابایی با اظهار اینکه دشمن می داند ملت ایران به آنچه که می گوید عمل می کند،گفت: ما جواب توطئه های دشمن را خواهیم داد و مطمئنا در جنگ اقتصادی و سیاسی نیز پیروز خواهیم شد زیرا رمز پیروزی ما در صحنه بودن مردم و گوش به فرمان ولایت فقیه بودن است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف اظهار داشت: شاهد شکوه اقتدای رزمایش در روز جمعه خواهیم بود و متعاقبا گردهمایی چندهزارنفره بسیجیان در ساری برگزار می شود.

وی با عنوان اینکه برای حفظ و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی آمادگی داریم گفت:شرکت در دوره های تداوم آموزش، اعزام ۳۵۰ گروه های جهادی به مناطق محروم شامل بسیج جامعه پزشکی، پرستاران و غیره از جمله برنامه ها است.

سردار بابایی یادآور شد: ۵۰ گروه بسیج پزشکی، ۵۰ گروه بسیج دانشجویی و ۲۵۰ گروه بسیج اقشار در اردوهای جهادی حضور دارند و در چند سال گذشته نیز ۵۵۰ واحد مسکونی توسط سپاه برای محرومان ساخته شده است.

وی گفت: امسال بیش از ۷۰۰ خانه محرومان در استان احداث می شود و در رزمایش اقتدار بسیج ۹۰ مسکن محرومان احداث می شود.

وی اجرای چهار پروژه آبرسانی، تامین ۱۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ بسته اقلام حمایتی از دیگر مواردی است که در استان انجام می شود.