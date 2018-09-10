نمایشگاه فروش پاییزه در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فصل بازگشایی مدارس روز دوشنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی نمایشگاه فروش پاییزه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

نمایشگاه پاییزه ویژه ماه مهر در آستانه بازگشایی مدارس در قزوین با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان در هفته سوم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برگزار شده است.

در این نمایشگاه کالاهایی شامل انواع پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز دانش آموزان عرضه شده است.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در حاشیه مراسم افتتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین هدف از برپایی این نمایشگاه تنظیم بازار، تعدیل قیمتها و تامین نیازهای اساسی مردم بویژه در حوزه لوازم تحریر، کیف و کفش و پوشاک، عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع، انتخاب و خرید مردم و امکان دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز است.

طاهرخانی یادآور شد: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد از لحاظ قیمت و کیفیت مورد تأئید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و بازرسان این سازمان بر نحوه فروش غرفه داران نظارت خواهند داشت.

نمایشگاه پاییزه، کیف و کفش و لوازم التحریر از ۱۹ تا ۲۳ شهریور ماه برپاست و علاقمندان می توانند برای خرید وسایل مورد نیاز خود از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به محل نمایشگاه واقع در بلوار نوروزیان، جنب صدا وسیما مراجعه کنند.