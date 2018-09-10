وضعیت اقتصادی بازنشستگان مطلوب نیست/ دولت شرایط را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی عصر دوشنبه در دیدار با مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان با مناسبت هفته خانواده و تکریم از بازنشستگان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه حرمت بازنشستگان باید در خدمات به آنها مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: امروز وضعیت اقتصادی بازنشستگان چندان مطلوب نیست که انتظار میرود دولت رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهد.
وی بابیان اینکه بهرهگیری از تجارب بازنشستگان در سایر بخشها از هدر رفت خدمات سی ساله آنها پیشگیری میکند، افزود: قطعا انجام خدمات فرهنگی و تلاش برای برنامهریزی بهبود وضعیت بازنشستگان میتواند گامی در راستای تکریم از خدمات آنها باشد.
ضرورت تکریم بزرگان و بازنشستگان
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه رضایت بازنشستگان و خدمت به این قشر رضایت و خشنودی خدا محسوب میشود، ابراز داشت: علاوه بر خدمات مالی و اقتصادی به بازنشستگان باید در حوزه ارائه خدمات معنوی نیز تلاش شود و این مهم نیازمند طرحریزیهای جامع و کامل است.
آیتالله شاهچراغی بابیان اینکه صندوق بازنشستگی استان سمنان خدمات خوبی را به افراد تحت پوشش خود ارائه میکند، تصریح کرد: انجام این خدمات قطعا موجبات خیروبرکت در جامعه خواهد شد که انتظار میرود این خدمات به صورت مستمر تداوم داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه نباید کار بازنشستگان را به فردا موکول کرد، افزود: در دین مبین اسلام نیز به ضرورت تکریم بزرگان همواره تاکید و سفارش شده است بنابراین بر طبق آموزههای دینی باید در راستای راهاندازی امور بازنشستگان بهویژه در دستگاههای اجرایی تلاش کرد.
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