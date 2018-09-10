عرضه کالاهای احتکار شده در نمایشگاه کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نمایشگاه «بوی ماه مهر» که در پارک شاهد شهر کرمانشاه افتتاح شد در کنار عرضه لوازم مدارس کالاهای احتکاری کشف شده هم عرضه می‌شود.

وی با اشاره به توزیع و عرضه ۶۰۰ تن برنج احتکاری کشف شده در این نمایشگاه افزود: لوازم خانگی، پوشک بچه و لوازم یدکی کشف شده از محتکران نیز در این نمایشگاه برای عرضه ارائه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در خصوص قیمت این کالاها نیز تصریح کرد: کالاهای مذکور با قیمت مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عرضه می‌شوند.