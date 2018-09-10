سوانح رانندگی در استان مرکزی ۶ قربانی گرفت/ ۷ تن مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمد خلجی اظهار داشت: سه حادثه رانندگی برون شهری طی شبانه روز گذشته در مسیرهای ساوه - تهران، اراک - توره و یکی از روستاهای توره و دو حادثه رانندگی شهری در هندودر شهرستان شازند و اراک، شش تن را قربانی کرد.

وی بیان کرد: حادثه رانندگی مسیر ساوه - تهران بر اثر برخورد یک دستگاه پژو آر-دی با یک دستگاه پراید رخ داد که در پی آن یکی از سرنشینان خودروی پراید فوت کرد و راننده و دیگر سرنشین نیز مجروح شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از سوی خودروی پراید نسبت به پژو آر-دی اعلام کرده اند.

خلجی افزود: حادثه رانندگی مسیر اراک - توره نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ به وقوع پیوست که به دنبال آن راننده و یکی از سرنشینان در دم جان سپردند و یکی از سرنشینان نیز مجروح شد.

وی علت این حادثه رانندگی را رعایت نکردن فاصله عرضی از سوی راننده در حین سبقت اعلام کرد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: حادثه رانندگی دیگر در یکی از روستاهای شهرستان شازند نیز بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد که در پی آن یکی از موتورسیکلت سواران به علت شدت جراحات وارده جان سپرد و سه ترک نشین مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

خلجی بیان کرد: علت این حادثه انحراف به چپ یکی از موتورسیکلت سوران نسبت به دیگری گزارش شده است.

وی گفت: سانحه رانندگی درون شهری ورودی شهر هندودر شهرستان شازند نیز بر اثر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با تیر چراغ برق اتفاق افتاد که راننده این خودرو پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و دو سرنشین این خودرو نیز مجروح شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: حادثه رانندگی دیگر درون شهری این استان نیز بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر پیاده در ۳۰ متری میقان اراک به وقوع پیوست که در این سانحه عابر پیاده جان خود را از دست داد.

خلجی گفت: علت هر دو حادثه درون شهری این استان توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است.