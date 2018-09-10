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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

مدیرکل دفتر انتظامی استانداری کرمانشاه:

حمایت از کالای ایرانی اشتغال پایدار را به همراه دارد

حمایت از کالای ایرانی اشتغال پایدار را به همراه دارد

کرمانشاه- مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: حمایت از کالای ایرانی اشتغال پایدار را به همراه دارد.

بهرام فاضلی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گشایش نمایشگاه کالاهای ایرانی در پارک شاهد کرمانشاه اظهار داشت: نمایشگاه «بوی ماه مهر» از امروز به مدت یک هفته در پارک کرمانشاه برپاست.

وی افزود: برخی از کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از لوازم‌التحریر  و پوشاک و کیف و کفش تا مواد خوراکی تولید استان و برخی دیگر از تولیدات سایر استانهاست.

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی  استانداری کرمانشاه، حمایت از تولیدات داخلی قطعا به معنای اشتغال هم‌وطنان و هم‌استانی‌هاست و ایجاد اشتغال پایدار و منفعتش عاید خود ما می‌شود.

فاضلی‌زاد با اشاره به عرضه اقلام احتکاری کشف شده در این نمایشگاه گفت: اقلامی که حکم تعزیرات داشته باشند در این نمایشگاه به قیمت کارشناسی توزیع می‌شود و بقیه اقلام هم آماده توزیع هستند و به محض صدور حکم توزیع می‌شود.

کد مطلب 4399701

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