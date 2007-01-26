تیم فولاد مبارکه اصفهان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور صبح امروز دو تیم فولاد مبارکه اصفهان و دانشگاه آزاد در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی تهران به مصاف هم رفتند.

در پایان این دیدار حساس تیم کاراته فولاد مبارکه توانست با کسب برتری 3 بر یک برابر دانشگاه آزاد اسلامی مقتدرانه عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور را از آن خود کند.

در این دیدار رضا عزیزی، حامد زیکساری و اسماعیل ترک زاد نفرات برتر تیم کاراته فولاد مبارکه اصفهان بودند و تنها چهره پیروز تیم دانشگاه آزاد نیز فرشید محمدی بود.

امروز همچنین تیم کاراته صنعت نفت اهوازبا نتیجه 5 برصفر مقابل باشگاه مقاومت صاحب برتری شد و توانست عنوان سومی این دوره از رقابتها را به دست آورد.