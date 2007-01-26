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۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۲۵

/ فینال رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور/

تیم فولاد مبارکه اصفهان قهرمان شد

تیم فولاد مبارکه اصفهان قهرمان شد

تیم کاراته فولاد مبارکه اصفهان با کسب برتری 3 بر یک مقابل دانشگاه آزاد جمع امتیازات خود را به عدد 31 رساند و عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه های کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور صبح امروز دو تیم فولاد مبارکه اصفهان و دانشگاه آزاد در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی تهران به مصاف هم رفتند.

در پایان این دیدار حساس تیم کاراته فولاد مبارکه توانست با کسب برتری 3 بر یک برابر دانشگاه آزاد اسلامی مقتدرانه عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور را از آن خود کند.

در این دیدار رضا عزیزی، حامد زیکساری و اسماعیل ترک زاد نفرات برتر تیم کاراته فولاد مبارکه اصفهان بودند و تنها چهره پیروز تیم دانشگاه آزاد نیز فرشید محمدی بود.

امروز همچنین تیم کاراته صنعت نفت اهوازبا نتیجه 5 برصفر مقابل باشگاه مقاومت صاحب برتری شد و توانست عنوان سومی این دوره از رقابتها را به دست آورد.

کد مطلب 439971

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