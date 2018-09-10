«بنیاد امیرکبیر» در زادگاه این شخصیت تاریخی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی، سید محمد حسینی اظهار داشت: ٢٠ درصد مفاخر و مشاهیر ایران از استان مرکزی برخواسته اند و این قصور سازمان ها و بخش های فرهنگی از جمله میراث فرهنگی است که در معرفی آنها کوتاهی کرده اند.

وی با اشاره به شخصیت امیرکبیر، اصلاح گر بزرگ تاریخ ایران که از استان مرکزی برخواسته، گفت: گرچه امیرکبیر سن بالایی نداشت و اجازه عمر طولانی به او ندادند و کمتر از چهار سال عمر صدارت وی بود، اما سال ها و قرن ها می گذرد که نام وی بر تارک این کشور و دنیا می درخشد.

حسینی بیان کرد: امیرکبیر شخصیت بزرگی است که در دوران صدارت خود اصلاحات عظیمی انجام داد که در تاریخ ماندگار است ازین رو افتخار می کنیم که زادگاه این شخصیت بزرگ، روستای هزاوه شهرستان اراک است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی ادامه داد: خانه پدری امیرکبیر در روستای هزاوه توسط میراث فرهنگی استان مرکزی تملک و بازسازی شده و آماده افتتاح است که تلاش داریم با دستیابی به تاریخ دقیق تولد این شخصیت، در همین روز بنیاد امیرکبیر در خانه پدری وی افتتاح گردد و همچنین این روز به عنوان روز ملی اراک نام گذاری شود.