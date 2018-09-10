به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در مراسم تقدیر از پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس طی سخنانی با بیان اینکه مقابله با جبهه دشمن در جنگ هشت ساله تحمیلی نتیجه ایثار و از خودگذشتگی همه ملت ایران بود، اظهار داشت: یکدلی و اتحاد همه مردم ایران موجب عقب نشینی دشمنان در دفاع مقدس شد.
استاندار قم بیان داشت: رشادتهای ایثارگران موجب شد تا حتی یک وجب از خاک مقدس کشور بدست دشمنان نیفتد.
وی در ادامه شرایط امروز کشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به دشمنی خصمانه آمریکا و بعضی کشورها با ملت ایران افزود: در این شرایط نیز با وحدت و همدلی میتوانیم دشمنان را مأیوس کنیم.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه دفاع مقدس الگوی بسیار خوبی برای در کنار هم قرار دادن گروهها و جناحهاست، خاطرنشان کرد: با انسجام و یکدلی میتوانیم موانع را از سر راه برداریم و بر مشکلات قائق آییم.
صادقی اعمال تحریمها از سوی آمریکا و فشار بر جمهوری اسلامی ایران را نتیجه ارزیابیها و آسیب شناسی منابع اطلاعاتی این کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر در چنین شرایطی از خودگذشتگی و وحدت کلمه داشته باشیم آمریکاییها از اقدام خود پشیمان خواهند شد.
در این مراسم از کتاب سبک زندگی سردار شهید محمد بنیادی با عنوان «آرام بی قرار» رونمایی شد.
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