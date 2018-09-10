مراسم عزاداری ماه محرم در شهرهای خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی ظهر دوشنبه در نشست خبری بصیرت عاشورایی که در محل اداره کل اوقاف خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: می خواهیم از آغاز ماه محرم برنامه های عزاداری را در همه شهرهای خراسان رضوی آغاز کنیم و این برنامه ها محدود به عاشورا و تاسوعا نخواهد بود.

وی افزود: درمشهد مراسم ویژه ای در مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی واقع در شهرک شهید رجایی با حضور بیش چهار هزار نفر از عزاداران حسینی و با سخنرانی حجت الاسلام سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، برگزار خواهد شد. همچنین برای چهارم محرم مراسم شیرخوارگان حسینی را داریم که برنامه شاخص آن در امام زاده سید حمزه کاشمر برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در روز عاشورا علاوه بر عزاداری همگانی که در استان وجود دارد، در مجتمع موقوفه عبدالله رضوی سوران در شاندیز اجتماع بزرگ عزاداران حسینی با برنامه های متعدد برگزار خواهد شد. برای دوازدهم محرم نیز مراسم ویژه رهروان حسینی را در نظر گرفته ایم که برنامه شاخص آن در امام زاده شعیب سبزوار برگزار خواهد شد و این مراسم های عزاداری تا ابتدا ماه صفر ادامه خواهند یافت.

ایزدی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای ماه صفر افزود: مراسم «منشور عزت در کاخ ذلت»در اول ماه صفر و به مناسبت ورود اسیران به کاخ شام در استان برگزار و برنامه شاخص آن در بقعه متبرکه بی بی حسنیه تربت حیدریه اجرا خواهد شد. همچنین برای اربعین نیز برنامه ای شاخص در امام زاده سید مرتضی کاشمر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اربعین اداره کل اوقاف همانند سال گذشته موکبی را در عراق ایجاد می کند، ابراز کرد: امسال این موکب در شهر کربلا خواهد بود و روزانه خدمات مختلف رفاهی و فرهنگی را به زائران ارائه می دهد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: موقوفات محرم و صفر در این استان چهار هزار موقوفه بوده که مصادیق آن روضه خوانی، تعزیه خوانی و اطعام است.