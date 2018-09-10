  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۰۹

وزیر ارتباطات وارد آذربایجان غربی شد

وزیر ارتباطات وارد آذربایجان غربی شد

ارومیه - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه به‌منظور افتتاح پروژه‌های حوزه فاوای استان و رسیدگی به کمبودها و مشکلات این حوزه، وارد آذربایجان غربی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بعد از استقبال مسئولان استان در فرودگاه تبریز با حضور و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مزار شهدای شهرستان خوی حاضر شده و سپس در جلسه شورای اداری این شهر در فرمانداری خوی که در حال برگزاری است شرکت کرد.

آذری جهرمی در ادامه سفر خود برای گفتگو با مردم استان دربرنامه زنده تلویزیونی «الدوز» در مرکز صدا و سیمای استان شرکت می کند.

دومین روز سفر وزیر ارتباطات با سفر به شهرستان اشنویه و سپس به میاندوآب شروع شده و با حضور در جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان غربی و افتتاح پروژه های حوزه فناوری اطلاعات استان خاتمه خواهد یافت.

کد مطلب 4399727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها