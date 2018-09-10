وزیر ارتباطات وارد آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بعد از استقبال مسئولان استان در فرودگاه تبریز با حضور و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مزار شهدای شهرستان خوی حاضر شده و سپس در جلسه شورای اداری این شهر در فرمانداری خوی که در حال برگزاری است شرکت کرد.

آذری جهرمی در ادامه سفر خود برای گفتگو با مردم استان دربرنامه زنده تلویزیونی «الدوز» در مرکز صدا و سیمای استان شرکت می کند.

دومین روز سفر وزیر ارتباطات با سفر به شهرستان اشنویه و سپس به میاندوآب شروع شده و با حضور در جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان غربی و افتتاح پروژه های حوزه فناوری اطلاعات استان خاتمه خواهد یافت.