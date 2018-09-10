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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

با حضور وزیر آموزش‌وپرورش؛

مرکز تربیت معلم آرادان آغاز به کارکرد

مرکز تربیت معلم آرادان آغاز به کارکرد

آرادان - فرماندار آرادان از آغاز به کار مجدد مرکز تربیت معلم این شهر خبر داد و گفت: این مرکز چهار هکتار مساحت دارد و شامل ۹ کلاس بازسازی‌شده است.

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان وارد شهرستان آرادان شد، ابراز داشت: سید محمد بطحایی در بدو ورود به این شهرستان مرکز تربیت معلم آرادان را بازگشایی کرد.

وی افزود: این مرکز درگذشته برای همین منظور ساخته‌شده بود که مدتی به هنرستان فردوسی تبدیل شد و اکنون مجدد به کارکرد قبلی خود بازگشته است.

فرماندار آرادان بابیان اینکه مرکز تربیت معلم این شهر چهار هکتار مساحت دارد، ابراز داشت: این مرکز شامل خوابگاه، سالن غذاخوری، ساختمان‌های آموزشی مجزا است که ۹ کلاس بازسازی‌شده دارد.

نادری اضافه کرد: سفر وزیر آموزش‌وپرورش به استان سمنان در آرادان پایان خواهد یافت و وی عصر دوشنبه به تهران بازخواهد گشت.

کد مطلب 4399731

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