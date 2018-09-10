دانش فناوری در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسن پاسوار عصر دوشنبه در نشست با فعالان دانش بنیان گلستان اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که اقتضا می کند اقدامات و ویژه و درخوری در زمینه فناوری انجام دهیم.

وی افزود: پیش بینی سیاست کلی دانش فناوری، اقتصاد مقاومتی محور بوده که از چند سال گذشته تعیین و اعلام شده است.

پاسوار اضافه کرد: قرارگاه اقتصاد مقاومتی شکل گرفته که یکی از محورهای و اصول و پایه آن اقتصاد دانش بنیان است.

وی ادامه داد: اقتصادی که می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند و راهکار موانع موجود باشد.

پاسوار تأکید کرد: اقتصاد دانش بنیان متولی تولید، توزیع و کاربری کردن دانش و اطلاعات در جامعه است.

پاسوار گفت: اگر این نوع اقتصاد را تسری دهیم نگاه قبلی که در مورد اقتصاد داشتیم دگرگون می شود زیرا منابع این نگاه اقتصادی از جنس ایده، فکر و فناوری است و می تواند فعالیت های سبک و بی وزنی به وجود آورد.

وی به مشکلات بخش فناوری اشاره کرد و افزود: باید شرایط را برای این افراد فراهم کنیم تا ابداع و نوآوری فراهم کرده و ایده را به محصول تبدیل کنند.

پاسوار تصریح کرد: سرمایه گذاری اولیه و وضع مقررات می تواند برای تسهیل کار فعالان دانش بنیان انجام شود که خوشبختانه در سنوات اخیر اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با تدابیر استاندار استقرار و توسعه تولید کالا و خدمات مبنی بر دانش بوده و قدم های اولیه آن برداشته شده است.