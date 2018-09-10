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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

اخبار امنیتی سوریه؛

سرنگونی هواپیمای جاسوسی تروریستها در حومه حماه

سرنگونی هواپیمای جاسوسی تروریستها در حومه حماه

سرنگونی هواپیمای جاسوسی تروریستها در حومه حماه به دست ارتش سوریه و تداوم تحرکات نظامی ارتش ترکیه در مرز با سوریه از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه هواپیمای جاسوسی گروههای تروریستی را بر فراز شهرک طیبه الامام در حومه شمالی حماه سرنگون کرده است.

این در حالی است که منابع سوری از کشته شدن ابوالولید کرناز سرکرده احرار الشام بر اثر اصابت گلوله خمپاره در نزدیکی خودرو وی در روستای الکرکات در غرب حماه خبر دادند.

ارتش سوریه مواضع تروریستهای جبهه النصره را در شهرکهای التمانعه و  الهبیط در حومه  ادلب زیر آتش سنگین قرار داد.

بر اثر انفجار بمب در جاده مواصلاتی میان خان شیخون و شهرک التمانعه در حومه جنوبی ادلب دو نفر کشته شدند.

همزمان برخی منابع سوری به تحرکات ارتش ترکیه در تقویت نیروها و تجهیزات در مرز با سوریه اشاره و بیان کردند: ارتش ترکیه محموله هایی شامل عرابه های توپ و تانکها و نیز نفربرهای زرهی را به نوار مرزی با سوریه اعزام و ارسال کرده است.

خبر دیگر اینکه بر اثر یورش داعش به مواضع نیروهای قسد(سوریه دموکراتیک) در شهرک الشعفه در حومه جنوب شرقی دیرالزور ۷ نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4399737

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