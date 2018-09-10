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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش:

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش است

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش است

گرمسار-ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش اﺳﺖ، گفت: این مهم در آموزش‌وپرورش پیگیری و دنبال می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ با فرهنگیان ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ضمن بیان اینکه اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش اﺳﺖ، ابراز داشت: آموزش‌وپرورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ اهداف ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻭی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رقابت‌های ﻓﺮﺩی ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ رقابت‌های ﮔﺮﻭهی ﺑﺪﻫﻨﺪ، افزود: ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﮔﺎمی ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ اﺳﺖ.

ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺷﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﻓﻆﻪ ﻣﺤﻮﺭی ﭘﻴﺶ می ﺭﻭﺩ، ابراز داشت: آسیب‌های اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ اﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭا ﺗﻬﺪﻳﺪ می‌کند و ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪاﺭﺱ ﻓﺮزﻨﺪاﻥ ﺭا اﺯ اﻳﻦ ﺧﻂﺮاﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻴﻢ.

بطحایی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش اﺳﺖ، تصریح ﻛﺮﺩ: ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺗﺨﺎﻧﻪ قرار دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎیشی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﺟﺮایی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻭی اﺯ اﺟﺮای ﻣﺠﺪاﻧﻪ اﻳﻦ برنامه‌ها اﺯ مهرماه اﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺮاسر ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و اﻓﺰﻭﺩ: اﻧﺘﺨﺎﺏ و اﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮاﻥ و ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩاﻣﻨﻪ ﺁﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ برنامه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ اﺟﺮایی می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش اﺯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ۱۱ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و اضافه کرد: ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻣﻨﻂﻘﻪ و اﺩاﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮاﻫﻢ می‌شود.

بطحایی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ برنامه‌های اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﺎیستگی ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﻣﺪاﺭﺱ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎﺭاﺕ ﻣﺪاﺭﺱ و ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﻪ اﺟﺮای ﺁﺯﻣﺎیشی ﺁﻥ اﺯ مهرماه ﺁﻏﺎﺯ می‌شود اﺯ ﺩﻳﮕﺮ برنامه‌های ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش اﺳﺖ.

کد مطلب 4399747

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