پاسخ فدراسیون فوتبال به برخی انتقادها

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با دستاوردها و تلاش‌های کسب شده توسط سرمربی، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی و با صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی، تیم ملی در این مسابقات توانست بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای در مقابل بهترین تیم های جهان شامل مراکش قهرمان آفریقا، پرتغال قهرمان اروپا و اسپانیا قهرمان سابق جام جهانی دیدار نماید و ضمنا عایدی هم از این مسابقات داشته و نتایج و نمایش تیم ملی از این مسابقات بزرگ از نظر مردم و مسئولان موفقیت آمیز بوده و تیم ملی توانسته بهترین نتیجه را در ادوار مختلف جام های جهانی که در آن حضور داشته بدست بیاورد.

از سوی دیگر و پس از مسابقات جام جهانی و در برهه کنونی بالغ بر ده ها درخواست رسمی به کشورهای مختلف جهان برای انجام دیدارهای دوستانه ارسال شده که برخی از آنها بدون پاسخ بوده و تعداد محدودی پاسخ دریافت شده و بنا بر پاسخ های محدود دریافتی از پیشنهادات در تلاش هستیم بهترین ها را با توجه به منابع مالی بسیار محدود انتخاب و تدارک ببینیم.