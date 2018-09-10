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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۳۷

پاسخ فدراسیون فوتبال به برخی انتقادها

پاسخ فدراسیون فوتبال به برخی انتقادها

فدراسیون فوتبال به برخی انتقادها در مورد عدم برگزاری دیدارهای بزرگ برای تیم ملی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با دستاوردها و تلاش‌های کسب شده توسط سرمربی، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی و با صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی، تیم ملی در این مسابقات توانست بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای در مقابل بهترین تیم های جهان شامل مراکش قهرمان آفریقا، پرتغال قهرمان اروپا و اسپانیا قهرمان سابق جام جهانی دیدار نماید و ضمنا عایدی هم از این مسابقات داشته و نتایج و نمایش تیم ملی از این مسابقات بزرگ از نظر مردم و مسئولان موفقیت آمیز بوده و تیم ملی توانسته بهترین نتیجه را در ادوار مختلف جام های جهانی که در آن حضور داشته بدست بیاورد.

از سوی دیگر و پس از مسابقات جام جهانی و در برهه کنونی بالغ بر ده ها درخواست رسمی به کشورهای مختلف جهان برای انجام دیدارهای دوستانه ارسال شده که برخی از آنها بدون پاسخ بوده و تعداد محدودی پاسخ دریافت شده و بنا بر پاسخ های محدود دریافتی از پیشنهادات در تلاش هستیم بهترین ها را با توجه به منابع مالی بسیار محدود انتخاب و تدارک ببینیم.

کد مطلب 4399748

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