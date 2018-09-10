تعهد اشتغال شاهرود در سامانه ثبت رصد ۲۲۰۰ نفر برای سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر حسینی عصر دوشنبه در کارگروه اشتغال شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر بابیان اینکه تعهد اشتغال شاهرود در سامانه ثبت رصد ۲ هزار و ۲۰۷ نفر برای سال جاری است، ابراز داشت: از میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان اداره دامپزشکی بیشترین میزان تعهد اشتغال را به خود اختصاص داده است از مجموع هفت نفر برای تعهد اشتغال ۱۲ نفر در حوزه‌های مرتبط این اداره مشغول به کار شدند.

وی بابیان اینکه این میزان تعهد اشتغال شاهرود ۲۰.۷ درصد از تعهد اشتغال استان را شامل می‌شود، افزود: اداراتی نظیر مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، پایانه‌ها نیز توانستند تاکنون ۱۰۰ درصد تعهدات اشتغال خود را محقق کنند اما سایر ادارات عملکرد چندان مطلوبی را نداشتند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه یک هزار و ۸۰ نفر تاکنون در مراکز کاریابی شاهرود ثبت‌نام کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۷۰ درصد را آقایان و ۳۰ درصد مابقی را خانم‌ها شامل می‌شود که از این تعداد امسال ۳۲۹ نفر مشغول کار شدند.

امیر حسینی در ادامه تصریح کرد: افراد جویای کار با مدرک دانشگاهی ۴۲ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند و همچنین افراد با مدرک دیپلم و کمتر ۵۸ درصد هستند که آمارها نشان می دهد افراد زیر دیپلم بیشتر در جستجوی یافتن شغل مورد نظر هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۵۹ درصد افراد به کار گمارده شده در شاهرود فاقد مهارت هستند لذا این مهم می‌طلبد تا به‌سوی افزایش مهارت آفرینی گام برداریم که در این راستا با انجام طرح کارورزی می‌کوشیم تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از مهارت لازم برخوردار و بین علم و صنعت پیوند برقرار کنیم.