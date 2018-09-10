جزئیات تحرکات وزیر انرژی آمریکا ضد ایران در ریاض و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد که «ریک پِری» وزیر انرژی این کشور با همتایان روسی و سعودی خود دیدار می‌کند.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه در این خصوص اعلام کرد که وزیر انرژی آمریکا قصد دارد روسیه و عربستان را به افزایش تولید نفت ترغیب کند تا بتواند صادرات نفت خام ایران را هدف قرار دهد.

بر این اساس، ریک پری قرار است امروز با خالد فالح وزیر انرژی و چند مقام رسمی دیگر عربستان سعودی در واشنگتن ملاقات کند.

وزیر انرژی آمریکا همچنین قرار است پنج‌شنبه هفته جاری با «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه در مسکو پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کند.

گفتگوی وی با نواک درباره بازار جهانی نفت و تبادلات میان اوپک و بزرگ‌ ترین تولیدکننده آن یعنی عربستان از یک سو و کشورهای تولیدکننده نفتی غیر عضو اوپک مانند روسیه از سوی دیگر است.

این درحالیست که همزمان با سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به هند در هفته گذشته، یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرده بود که دو کشور هند و آمریکا می خواهند تمامی ابعاد و موارد فنی لازم برای توقف خرید نفت ایران از سوی هند را در جریان مذاکراتی دو جانبه بررسی کنند.