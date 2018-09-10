موانع موجود درمسیر افزایش صادرات غیرنفتی را بایدبرطرف کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد اجباری در موضوعاتی که با ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد، گفت: درج علامت استاندارد روی یک کالا موجب اطمینان مردم و آسودگی خاطر آنان در استفاده از این محصولات است که باید با نهایت دقت و حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی و استاندارد در طراحی، ساخت، نصب و نظارت بر تجهیزات نوینی نظیر پله برقی و آسانسور که امروز به وفور در فرودگاه ها، مترو، مراکز خرید و ساختمانهای بلندمرتبه مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته شاهد حادثه تأسف بار سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتی شریف بودیم که منجر به آسیب دیدن تعدادی از بهترین اساتید دانشگاه های کشور شد بنابراین اگر استاندارد لازم و بازرسی های ایمنی و دوره ای به درستی انجام شود، شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت رعایت استاندارد در محصولات صادراتی کشور، گفت: یکی از هدفگذاری های کشور افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه به کشورهای همسایه است و باید در این زمینه ضمن رعایت استانداردهای لازم موانع موجود در این خصوص برطرف شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به درخواست رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر افزایش بودجه این سازمان بر لزوم توجه بیشتر به سازمان ملی استاندارد در بودجه سال ۹۸ کل کشور تأکید کرد.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان دامپزشکی نیز حضور داشتند،

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی از عملکرد این سازمان در سال ۹۶ و سه ماهه اول سال ۹۷ ارائه کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد در حال حاضر در ۱۲ مجمع بین المللی و منطقه ای استاندارد سازی عضویت دارد ضمن آن که در ۴۶۷ کمیته فنی و فرعی عضویت فعال و در ۴۱۸ کمیته فنی و فرعی عضویت ناظر دارد.

وی همچنین گزارشی از وضعیت بودجه سازمان ملی استاندارد ایران و عملکرد این سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و خواستار توجه بیشتر در زمینه تأمین بودجه این سازمان شد.

در ادامه این جلسه دو بسته پیشنهادی تحت عناوین حمایت از تولید داخلی استاندارد و بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار از سوی نماینده سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

در این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد پیشنهاداتی که در کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد تدوین شده بود را مطرح کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضیحات در خصوص جزئیات این پیشنهادات، شورای عالی استاندارد موارد زیر را تصویب کرد.

اجرای اجباری استاندارد موتورسیکلت دو، سه یا چهار چرخ، اجرای اجباری استاندارد مشخصات محصولات ورق قلع اندود، اجرای اجباری استاندارد پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک، اجرای اجباری استاندارد سماور گازی، اجرای اجباری استاندارد لوله های چدن نشکن، اتصالات، تجهیزات جانبی و مفاصل آنها، اجرای اجباری استاندارد کودهای شیمیایی، اجرای اجباری استاندارد خودرو – مبدل های کاتالیستی جایگزین، اصلاح استاندارد اجباری بازرسی تجهیزات کابل راه (تلکابین و تلسی یژ)، واگذاری امر تایید و نظارت بر فعالیت شرکت های مشاوره دهنده در زمینه استانداردهای مدیریت کیفیت و بررسی اجازه تهیه علامت استاندارد ویژه صادراتی.