به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد؛ ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه امروز نوزدهم شهریورماه حریق ساختمان متروکه مرکز بررسی علت فوت و صدور جواز دفن پزشکی قانونی خرم آباد به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان اطلاع رسانی شد.

پس از اطلاع از حریق ساختمان مذکور تیم های عملیاتی از ایستگاه های شماره ۳و۶ سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد به محل حریق اعزام شدند.

آتش نشانان پس از رسیدن به محل سریعا وارد عمل شده و در دو جبهه از داخل و پشت ساختمان مشغول اطفا حریق شدند.

با عملکرد شایسته پرسنل سازمان از سرایت حریق به سایر قسمت های ساختمان جلوگیری و آتش سوزی به سرعت مهار شده است. پس اطفای کامل، سرد کردن و تهویه دود ناشی از حریق در دستور کار قرار گرفت.