امضای قرارداد اجرای مطالعات تراموای رشت/تصویب لایحه خرید۱۹اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر رشت پس از گذشت ۱۰ روز تعطیلات در تالار شورا با موضوع انعقاد قرار داد انجام مطالعات راه اندازی تراموا و همچنین لایحه خرید ۱۹ دستگاه اتوبوس درون شهری با شرکت جدید برگزار شد.

رئیس شورای شهر رشت در این جلسه با اشاره به امضای قرارداد اجرای مطالعات راه اندازی قطار شهری در این شهر، اظهارکرد: بعداز پیگیری های صورت گرفته از سوی مدیریت شهری و شورای شهر رشت قرارداد انجام فاز نخست مطالعات راه اندازی تراموای شهری در رشت امضا شد.

امیرحسین علوی با بیان اینکه براساس این قرارداد شرکت مشاور قرار است در یک بازه زمانی ۴ماهه بخش اعظم مطالعات احداث قطار شهری را آماده کند، افزود: امیدواریم شورای جامع ترافیک، این بار این طرح را پذیرفته و در سال آتی برای راه اندازی تراموای رشت ردیف بودجه تعیین شود.

وی با اشاره به ترافیک سنگین شهر رشت در برخی از اوقات، گفت: با ساماندهی ناوگان حمل و نقل به ویژه قطار شهری بتوانیم در راستای کاهش ترافیک رشت گام موثری برداریم.

علوی همچنین در ادامه با بیان اینکه شورای شهر رشت در این دوره چند مصوبه برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی داشته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت طرف قرارداد برای تأمین اتوبوس به تعهدات خود عمل نکرده و در حال حاضر باتوجه به نوسانات ارزی این شرکت اعلام کرده نمی تواند اتوبوس هایی که پیش پرداخت آن از سوی شهرداری رشت پرداخت شده است را تحویل دهد.

وضعیت نامطلوب تالاب عینک رشت

وی با هشدار درباره وضعیت تالاب عینک رشت، یادآورشد: رسیدگی به وضعیت تالاب عینک در دستور کار شورا قرار دارد. ولی در سال های اخیر مدیریت استان و شهر رشت موفق نشده اند موانع موجود در مسیر حضور سرمایه گذار در این زمینه را رفع کنند.

علوی افزود: یکی از درخواست های ما از استاندار گیلان این بوده که مدیریت تالاب عینک را تا زمان تعیین یک متولی مشخص به شهرداری رشت واگذار کند.

وی همچنین به مکاتبه انجام شده با شرکت آب و فاضلاب گیلان در زمینه خرید پس آب فاضلاب و ممانعت از ورود فاضلاب به رودخانه ها اشاره کرد و افزود: شورای شهر رشت به منظور همکاری با آب و فاضلاب و اجرای قانون تبصره ۳، دریافت حق انشعاب از مشترکین برای توسعه شبکه فاضلاب را تصویب کرده منوط به اینکه شرکت آبفا ظرف دو هفته بسته اجرایی چگونگی احیای رودخانه ها را آماده و به شورا ارائه دهد.

تغییر شرکت تأمین کننده اتوبوس های دورن شهری به دلیل بدعهدی

در ادامه این جلسه مدیر عامل سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری شت نیز با اشاره به نقل و انتقال قرارداد تأمین اتوبوس های دورن شهری از شرکت قبلی به شرکت جدید، اظهارکرد: شورا سال قبل مجوز خرید ۱۹ دستگاه اتوبوس درون شهری را صادر کرده است.

بهزاد پارسا افزود: شهرداری رشت ۵۰ درصد پیش پرداخت را به شرکت طرف قرارداد پرداخت کرده و قرار بود تا پایان فروردین ماه اتوبوس ها به شهرداری رشت تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه این شرکت اعلام کرده با توجه به نوسانات ارزی توانایی تحویل اتوبوس ها را ندارد، گفت: بنابراین براساس قرارداد اگر شرکت نتواند تعهد خود را انجام دهد باید ۵۰ درصد پرداختی شهرداری عودت داده شود.

پارسا با اشاره به مذاکره با یک شرکت جدید، خاطرنشان کرد: اتوبوس ها آماده تحویل از سوی شرکت جدید است.

پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر رشت در حالی بعد از ۱۰ روز تعطیلات برگزار شد و به پایان رسید که هنوز شهرداری این شهر بعداز استعفای مسعود نصرتی شهردار رشت با سرپرست اداره می شود.