به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اولگ سیرومولوتف» (Oleg Syromolotov) معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه از ادامه عملیات علیه تروریست ها در ادلب سوریه تا نابودی آن ها خبر داد.

معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: گروهی از تروریست‌ ها از این واقعیت که در ادلب منطقه کاهش تنش ایجاد شده است، سوء استفاده کرده، مواضع خود را در این منطقه گسترش دادند و نیز حملاتی را علیه غیرنظامیان سوریه و علیه پایگاه‌ های روسیه در این کشور آغاز کرده‌ اند.

«اولگ سیرومولوتف» با تأکید بر اینکه مسکو نمی‌ تواند صرفاً نظاره گر اقدامات تروریست‌ ها در این منطقه باشد، تصریح کرد: چاره‌ای جز واکنش به این تجاوزات نداریم.