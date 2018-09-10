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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

مسکو: چاره‌ای جز واکنش به تجاوزات تروریست‌ها در ادلب نداریم

مسکو: چاره‌ای جز واکنش به تجاوزات تروریست‌ها در ادلب نداریم

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به سوء استفاده تروریست ها در منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه گفت: چاره‌ای جز واکنش به تجاوزات تروریست‌ها در ادلب نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اولگ سیرومولوتف» (Oleg Syromolotov) معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه از ادامه عملیات علیه تروریست ها در ادلب سوریه تا نابودی آن ها خبر داد.

معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: گروهی از تروریست‌ ها از این واقعیت که در ادلب منطقه کاهش تنش ایجاد شده است، سوء استفاده کرده، مواضع خود را در این منطقه گسترش دادند و نیز حملاتی را علیه غیرنظامیان سوریه و علیه پایگاه‌ های روسیه در این کشور آغاز کرده‌ اند.

«اولگ سیرومولوتف» با تأکید بر اینکه مسکو نمی‌ تواند صرفاً نظاره گر اقدامات تروریست‌ ها در این منطقه باشد، تصریح کرد: چاره‌ای جز واکنش به این تجاوزات نداریم.

کد مطلب 4399795

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