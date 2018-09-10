به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقصان محمدی در جلسه ای که در حاشیه بازدید مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد از مسیر زائران اربعین یزد تا مرز چذابه برگزار شد، اظهار داشت: یزد عشاق الحسین بسیار دارد و آماده هرگونه همکاری هستیم اما برای خدمت رسانی به زائران نیاز به همراهی مسئولان استان خوزستان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸ هزار نفر از یزد از مرز چذابه وارد کشور عراق شدند، افزود: پیش بینی می شود تعداد زائران اربعین استان یزد امسال به ۳۵ هزار نفر برسد.

نقصان محمدی خاطرنشان کرد: ما به لحاظ وظیفه ذاتی خود باید سفری ایمن برای زائران فراهم کنیم که بدیهی است سفر ایمن مستلزم برنامه ریزی صحیح در مبدأ، مسیر و مقصد سفر است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات باید به دو دسته از مسافران این مسیر ارائه شود، بیان کرد: برخی خدماتی باید به رانندگان و دست اندرکاران حمل و نقل و برخی خدمات نیز به زائران ارائه شود که برای هر دو دسته خدمات باید برنامه ریزی درست در استان‌های مبدا و مقصد انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: در خوزستان بین ۴۰ تا ۶۰ هکتار پارکینگ تدارک دیده شده و به نظر می رسد اگر بتوانیم در این فضا امکانی فراهم کنیم که به رانندگان سرویس های خوب ارائه شود، آنها نیز می‌توانند در ارائه سرویس های رفت و برگشت عملکرد بهتری داشته باشند.

وی با اشاره به سفر خود و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان یزد به استان خوزستان افزود: در مسیر، راه و شهرسازی در حال مناسب سازی مسیر و آشکارسازی نقاط حادثه خیز بود و امیدواریم اقدامات به بهترین نحو ممکن انجام شود زیرا روزانه ۲۰ اتوبوس و در مجموع حدود هزار دستگاه اتوبوس در این مسیر از استان یزد به مرز چذابه رفت و آمد خواهند داشت.

نقصان محمدی خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که خدمات بهتری به زائران امام حسین (ع) ارائه دهیم و زائران با بهترین شرایط به هدف خود که رسیدن به کربلا و شرکت در پیاده روی اربعین است، دست پیدا کنند.