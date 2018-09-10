لزوم همکاری یزد و خوزستان برای رفع نقایص خدمت‌ به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در جلسه ای که در حاشیه بازدید مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد از مسیر زائران اربعین یزد تا مرز چذابه برگزار شد، اظهار داشت: تدابیری در طول مسیر یزد به مرز چذابه هم برای مسافرانی که از یزد به این نقطه سفر می کنند و هم به دیگر هموطنان مسافر در این مسیر معنوی، اندیشیده شده است.

وی افزود: لازم است بین دو استان یزد و خوزستان هماهنگی شود تا کمبودهایی که در سال‌های قبل با آن مواجه بودیم، در سال جاری شاهد نباشیم و تلاش کنیم که هر سال نسبت به سال قبل خدمت رسانی بهتری به مردم و زائران داشته باشیم.

علیخانی بیان کرد: در طول مسیر یزد به خوزستان، نواقصی وجود داشته که کم و کسری علائم و لکه گیری انجام می شود ضمن اینکه راه‌هایی نیز آماده آسفالت ریزی است و امیدواریم در دستور کار قرار گیرد که با همه سختی ها و کمبودهای موجود، مسیر اهواز به بعد آسفالت شود.

وی عنوان کرد: زحمات بسیار زیادی در این مسیر کشیده شده و اکنون به ثمر رسیده که امیدواریم در کمتر از دو ماه باقیمانده این زحمات در حوزه راهداری توسط همکارانمان در استان خوزستان به نتیجه برسد.

علیخانی با اشاره به نقص موجود در یکی دو قطعه از راه‌ها، اظهار داشت: به نظر می رسد راه و شهرسازی خوزستان می تواند ظرف ۲۰ روز آینده آماده سازی‌های لازم را انجام دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تصریح کرد: به جز مسائل طرح هندسی راه و علائم و خط کشی، مشکلات دیگری نیز در راه ها وجود دارد که امیدواریم این موضوع در جلسات مدیران حوزه راه و شهرسازی، کنترل ترافیک و ... استان خوزستان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ناهماهنگی شرکت‌های حمل و نقل بستان با رانندگان سایر شهرها از جمله یزد، اظهار امیدواری کرد: این ناهماهنگی‌ها با ساماندهی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان رفع شود زیرا همکاران ما قصد دخل و تصرف در مدیریت این شرکت‌ها را ندارد بلکه همه در تلاش آنها برای خدمت رسانی به مسافران به ویژه در مسیر برگشت است.

علیخانی تصریح کرد: انتظار داریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان شرکت های حمل و نقل این استان را ساماندهی کند تا کمترین سوء استفاده در ایام بازگشت از زائران انجام شود و آنها در اهواز و سایر شهرهای این استان سرگردان نشوند.

وی همچنین خواستار ایجاد فضایی برای بخش خصوصی و همکاران اداره راهداری و در نظر گرفتن امکانات اولیه برای استراحت رانندگان همچنین ایجاد تعمیرگاه‌های موقت برای رفع مشکلات احتمالی اتوبوس‌ها شد.

علیخانی خاطرنشان کرد: ما هم در حد امکان از ظرفیت های استان یزد در این مسیر استفاده خواهیم کرد و بخش خصوصی حوزه حمل و نقل استان یزد نیز آمادگی کامل برای سرویس دهی به زائران را دارد.