به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در مراسم روز ملی سینما و گرامیداشت چهلمین روز درگذشت عزت‌اله انتظامی هنرمند فقید کشور در سینما آزادی اظهار داشت: سینما صنعتی پیشرو است.

وی با بیان اینکه فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی سینما در نیمه اول سال در کشور رقم قابل توجهی است، افزود: در پایان دولت دهم صنعت سینما قفل شد، چون یک نگاه غیرحرفه‌ای وجود داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: شروع دولت یازدهم سرآغاز نگاهی فنی و حرفه‌ای به این صنعت بود؛ مسیر باز و تحولی ایجاد شد.

حجت‌الاسلام جعفری نگاه روشنفکرانه به این صنعت در بحث تولید محتوا و نگاه باز به نوشتن فیلم نامه به صورت کاملا متعهدانه را در تحول این صنعت بسیار تاثیرگذار دانست.

وی بیان داشت: در حال حاضر یک جریان کاملا پویا وجود دارد که روبه رشد و تعالی است؛ قدیمی ترین انجمن سینمایی کشور در استان است و شرایط خوبی حاکم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: تولیدات ما بیشتر فیلم‌های کوتاه بوده که با حضور هنرمندان و حمایت ها رو به رشد است که البته نیاز به حمایت های بیشتری دارد.

حجت‌الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: استاد انتظامی یکی از بزرگان سینما بود که بیش از ۵۰۰ اثر سینمایی و تئاتر و تلویزیونی داشتند، همت و تلاش و کوشش بی‌بدیل این استاد به همراه بی حاشیه بودن و بدون اینکه دنبال شهرت باشند فعالیت می‌کردند از ویژگی‌های مثبت وی بود.

وی اظهار داشت: برخی بدون رزومه خوب فقط دنبال شهرت هستند، اما این استاد گرانقدر فقط با نگاهی هنرمندانه کار را دنبال می‌کردند ایشان کار خود را از فرانسه آغاز کردند و چهره خاصی بودند.