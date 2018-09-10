به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: کرملین هیچ اطلاعاتی درباره زمان آغاز عملیات در ادلب سوریه ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص به خبرنگاران افزود که تا کنون هیچ توافقی درباره زمان آغاز این عملیات علیه تروریست ها با سران دولت سوریه به انجام نرسیده و کرملین هم خبری از این موضوع ندارد.

این در حالی است که در آستانه آغاز احتمالی عملیات آزادسازی ادلب در سوریه از اشغال تروریست های مورد حمایت غرب، دیدارهای مقامات آمریکایی در منطقه افزایش داشته است. در همین راستا، نیروی هوایی روسیه نیز اخیراً برخی مواضع تروریست ها در اطراف ادلب را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، هرگاه ارتش سوریه عرصه را بر تروریست های متجاوز در اراضی این کشور تنگ می کند، کشورهای غربی به بهانه هایی از قبیل حمله شیمیایی، تلفات انسانی و غیره تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از مقابله دمشق با تروریست های اجاره ای آنها به کار می گیرند.

گفتنی است در ۷ آوریل سال ۲۰۱۷، آمریکا با نسبت دادن حملات شیمیایی به دمشق، پایگاه هوائی الشعیرات سوریه را با ۵۹ موشک «تام هاوک» هدف قرار داده بود.