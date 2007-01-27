۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با مهر خبر داد:

توسعه رشته های پیراپزشکی در استان آذربایجان شرقی/ ایجاد رشته های بیوتکنولوژی و ژنتیک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از توسعه رشته های پیراپزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در شهرستان های استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز، برای بهره مندی بیشتر استان از آموزش پزشکی این رشته ها در شهرهای بزرگ استان گسترش می یابد.

دکتر "احمدعلی خلیلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته های تحصیلات تکمیلی از جمله دکترای حرفه ای، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی، فلوشیپ و کارشناسی ارشد نیز در شهر تبریز افزایش می یابد.

وی یاد آور شد: هم اکنون در شهرهایی مانند مراغه، مرند و اهر آموزشکده و دانشکده های پرستاری و مامایی وجود دارد که با انتقال مقاطع کاردانی و کارشناسی به این شهرها آموزش پزشکی در سطح استان توسعه پیدا می کند.

خلیلی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت هایی را در خصوص جذب دانشجوی خارجی و افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های تحصیلات تکمیلی را در دستور کار قرار داده است.

وی در خصوص راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دو رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه راه اندازی شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 هزار دانشجو دارد که آموزش آنها بر عهده بیش از 500 عضو هیئت علمی است.

