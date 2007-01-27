توسعه رشته های پیراپزشکی در استان آذربایجان شرقی/ ایجاد رشته های بیوتکنولوژی و ژنتیک

دکتر "احمدعلی خلیلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته های تحصیلات تکمیلی از جمله دکترای حرفه ای، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی، فلوشیپ و کارشناسی ارشد نیز در شهر تبریز افزایش می یابد.

وی یاد آور شد: هم اکنون در شهرهایی مانند مراغه، مرند و اهر آموزشکده و دانشکده های پرستاری و مامایی وجود دارد که با انتقال مقاطع کاردانی و کارشناسی به این شهرها آموزش پزشکی در سطح استان توسعه پیدا می کند.

خلیلی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت هایی را در خصوص جذب دانشجوی خارجی و افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های تحصیلات تکمیلی را در دستور کار قرار داده است.

وی در خصوص راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دو رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه راه اندازی شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 هزار دانشجو دارد که آموزش آنها بر عهده بیش از 500 عضو هیئت علمی است.