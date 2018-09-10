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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۴۳

رئیس کل گمرک ایران خبر داد:

ترخیص روزانه ۶ هزار کامیون مواد اولیه از گمرکات کشور

ترخیص روزانه ۶ هزار کامیون مواد اولیه از گمرکات کشور

رئیس کل گمرک ایران گفت: با اصلاحات انجام شده در خصوص افزایش اقلام مشمول معافیت از مابه التفاوت ارزی، روند ترخیص کالا از گمرک از ۳ هزار و ۴۰۰ کامیون در روز به ۶ هزار کامیون افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری گفت: تاخیرهایی در ارتباط با دریافت تفاوت نرخ ارز­ در ترخیص کالاها به وجود آمده بود که با مصوبه جدید هیئت دولت­ و معافیت ۳ هزار و ۵۰۰ ردیف کد کالاها از دریافت این تفاوت، مشکل حل شد.

وی افزود: هم اکنون با اصلاحات انجام شده روند ترخیص کالا از گمرک از ۳ هزار و ۴۰۰ کامیون در روز به ۶ هزار کامیون افزایش یافته است که این میزان بالاتر از حد معمول است.

عسگری با تاکید بر اینکه با اصلاحیه روند دریافت تفاوت ارز بسیاری از مشکلات مربوط به ترخیص کالا حل شده است، گفت: ضمناً به وزارتخانه‌های صمت و بهداشت و درمان اختیاراتی داده شده است تا برای برخی از مواد اولیه و یا تجهیزات خطوط تولید که در کدهای مشمول معافیت قرار نمی‌گیرند به تشخیص وزیر دستور ترخیص داده شود.

رئیس کل گمرک افزود: بنابراین اگر افرادی کالاهایی را وارد کشور کردند که فکر می‌کنند باید مشمول مصوبه معافیت از پرداخت تفاوت نرخ ارز شود، اما کد این کالاها در میان ۳ هزار و ۵۰۰ ردیف اعلامی وجود ندارد، می‌توانند با مراجعه به وزارتخانه‌های مربوطه و دریافت دستور وزیر از این مصوبه استفاده کنند.

کد مطلب 4399820

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