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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۴۹

وزیر ارشاد با خانواده تنها شهید مدافع حرم ایلام دیدار کرد

وزیر ارشاد با خانواده تنها شهید مدافع حرم ایلام دیدار کرد

ایلام-وزیر ارشاد با خانواده تنها شهید مدافع حرم ایلام دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده تنها شهید مدافع حرم شهید حشمت سهرابی در دره شهر دیدار کرد.

در دیدار صالحی با خانواده شهید سهرابی که از مدافعان حرم حاضر در خط مقاومت سوریه بود، جمعی از هنرمندان و معاون سیاسی استاندار ایلام نیز حضور داشتند. 

صالحی در این دیدار با اشاره به جایگاه والامقام شهدا و علی الخصوص شهدای مدافع حرم اظهار کرد: امنیت ملی مرهون و مدیون ایثار و فداکاری شهدا و جانبازانی است که در راه دین و ایمان جان خود را تقدیم کرده اند و ما در مقابل این فداکاری ها تا ابد مدیون خواهیم بود.

در این دیدار پدر شهید سهرابی نیز ضمن خوش آمدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدار وی ابراز خوشحالی کرد.

کد مطلب 4399834

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