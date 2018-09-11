پرچم حسینی در حسینیه اعظم زنجان به اهتزاز در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه پرچم حسینی و اعلان عزای حسینی در حسینیه اعظم زنجان به اهتزاز درآمد.

حسینیه اعظم زنجان بزرگ‌ترین هیئت مذهبی در استان زنجان است که عزاداران حسینی در ماه محرم صفر در این هیئت گرد هم آمده و برای اباعبدالله حسین عزاداری می‌کنند.

طبق زمان‌بندی صورت گرفته برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان از ساعت ۲۱: ۳۰ دقیقه آغاز و تا ۲۳: ۴۵ دقیقه ادامه دارد و از شب دوشنبه ۱۹ شهریورماه برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان شروع و تا ۳۱ شهریورماه اجرا می‌شود.

همه‌ساله روز هشتم محرم دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان از خیابان فردوسی حرکت و تا امامزاده سید ابراهیم مسیر را طی می‌کند.

اجتماع چند صد هزارنفری حسینیه اعظم زنجان عصر روز هشتم محرم با حضور عاشقان اباعبدالله از سراسر کشور و کشورهای خارجی برگزارمی شود.