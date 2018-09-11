دشمن درتلاش است مردم را علیه دولت تحریک کند/ضرورت هوشیاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» بزرگمرد صنعت آذربایجان و ایران که در تالار ضیافت اهر برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای عزاداری و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) قرارگرفتهایم و هر سالی که سپری میشود عشق، علاقه و محبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان در قلب شیعیان افزونتر از سالهای گذشته میشود.
وی افزود: با توجه به توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی، دشمنیها صرفاً با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه دشمنان با اصل دین اسلام مخالف دارند و اکنون با بهکارگیری ترفندهای مختلف علیالخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی که خود طراح آن بودهاند سعی دارند بین نظام و مردم فاصله ایجاد کنند.
امام جمعه اهر بابیان به اینکه ملت ایران هیچگاه زیر بار سلطه استکبار جهانی نمیروند، ادامه داد: مردم ما پیروان اباعبدالله الحسین (ع) هستند بهطوری که هیچوقت سعی نمیکنند به زیر بار سلطه گران عالم برند چون آزاده و آزادیخواه هستند.
حاجیزاده اضافه کرد: دشمنان پس از شکست در جبهههای مختلف این بار جنگهایی در زمینه اقتصادی، فرهنگی و رسانهای آغاز کردهاند و در کنار این توطئهها تلاش میکنند تا مردم را علیه دولت تحریک کنند.
وی با اشاره به شخصیت مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» گفت: مرحوم سیدرضا مقیمی اصل در طول دوران زندگیاش برای کشور کم نگذاشت و بهنوعی با بهکارگیری سرمایه خود قدمهایی بزرگی در دفاع از کشور در برابر تحریمهای دشمنان برداشت.
امام جمعه اهر، مرحوم سیدرضا مقیمی اصل را جهادگر عرصه صنعت و اقتصاد خواند، بیان کرد: مرحوم مقیمی و مقیمیهای دیگری هستند برای اینکه ایران اسلامی از بیم تهدیدها و تحریمها دشمنان در امان بمانند جهاد میکنند و امروز که مرحوم مقیمی اصل را کنار خود نداریم متأسفیم و میتوان با اشاره به فداکاری و جهادهای این بزرگوار گفت مردم خدمات ارزنده مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» را فراموش نمیکنند.
مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» برای انسانهای دارای ثروت الگو باشد
حاجیزاده با تأکید بر اینکه مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» باید برای انسانهای دارای ثروت الگو باشد، تصریح کرد: مرحوم مقیمی اصل نهتنها در عرصه اشتغال و تولید فعالیت داشتند بلکه دستی در امورات خیر داشتند و در عرصه کار و تلاش برای کارگران پدری مهربان و دلسوز بودند.
وی ابراز داشت: مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» یادگاریهای بسیاری در سطح استان آذربایجانشرقی و شهرستان اهر برجای گذاشت که نمونههای آن را در شهرک صنعتی سلیمی و معدن مس انجرد اهر میبینیم که باید گفت خوش به حال آنان که هر چه داشتند در راه رضای خداوند متعال و رفاه مردم هزینه کردند و رفتند.
امام جمعه اهر با اشاره به اینکه مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» فردی متواضع بودند، خاطرنشان کرد: مرحوم مقیمی با آنکه میدانیم چه خدماتی در جامعه داشت و وقتی از آن مرحوم تشکر میکردیم میگفت از من تشکر نکنید چون هر کاری کردهام یک وظیفه بود این خصلتها نشانگر تواضع مرحوم مقیمی بود.
حاجیزاده در پایان خطاب به خانواده و پسران مرحوم «سیدرضا مقیمی اصل» یادآور شد: راه مرحوم مقیمی را همچنان ادامه دهید چون جامعه هنوز از خدمات مقیمیها سیر نشده است.
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